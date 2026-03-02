Глава Пентагона объявил, кто «начал войну»

Глава Пентагона назвал операцию против Ирана сложнейшей за всю историю

Операция «Эпическая ярость» против Ирана, в которой участвуют США и Израиль, самая сложная в истории. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет во время пресс-конференции, которую транслировал Fox News .

«Министерство войны начало операцию „Эпическая ярость“, самую точную и сложную в истории», — сказал он.

Хегсет также подчеркнул, что удары США по Ирану не преследуют цель «смены режима», хотя и отметил, что власть в стране изменилась.

«Мы не начинали эту войну, но при президенте Трампе мы ее заканчиваем», — резюмировал министр.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Взрывы прозвучали в Тегеране, Исфахане, Кередже и провинции Керманшах. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит. Позже скончалась его супруга Ходжасте Багерзаде.

В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по американским военным базам на Ближнем Востоке и Израилю.