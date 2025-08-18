Карту Украины развернули в Овальном кабинете перед закрытой частью переговоров

Карту Украины с утраченными регионами разместили в Овальном кабинете перед закрытой частью переговоров хозяина Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Карту привезли гости из Киева.

Ее установили напротив стола американского президента. На карте указана территория Украины, а также ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская областей и полуостров Крым.

По завершению переговоров Трамп и Зеленский не планируют выступать с совместным заявлением для прессы, это следует из расписания Белого дома.

Во время переговоров с Зеленским Трамп намекнул, что возможна трехсторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Президент США подчеркнул, что такой саммит может состояться, но окончательное решение пока не принято. Зеленский в ответ заявил, что готов встретиться в формате США — Россия — Украина.