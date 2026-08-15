Публикация NASA карты с российским Крымом свидетельствует о фактическом международном признании полуострова в составе России. Об этом РИА «Новости» заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

«Считаю, что мировое сообщество фактически признало Крым российским. Это означает, что мир принял выбор, сделанный на референдуме в 2014 году», — подчеркнул он.

Константинов выразил уверенность, что юридическое признание Крыма российской территорией также не за горами.

Ранее космическое агентство США во время трансляции солнечного затмения указало Крым на своей карте как территорию Российской Федерации.

Ранее Константинов подчеркивал, что в составе Украины Крым ожидало только лишь уничтожение. По его словам, референдум в 2014 году стал хорошим примером для решения региональных вопросов.