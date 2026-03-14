Константинов: только воссоединение с РФ позволило не допустить уничтожения Крыма

Крыму в составе Украины угрожала гибель, и только воссоединение полуострова с Россией позволило избежать этого, заявил РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Крымчане 12 лет назад вернулись в свое цивилизационное пространство. Ушла угроза уничтожения самой республики, самого Крыма, всех ценностей, которые были связаны и важны для Крыма», — сказал Константинов.

Референдум в Крыму 2014 года он назвал примером эффективного решения региональных вопросов и хорошим уроком для тех, кто хочет свергать законную власть и устраивать государственные перевороты.

Крым снова вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного референдума: за воссоединение выступили 96,77% жителей Крыма и 95,6% — Севастополя.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова недавно напомнила, что референдум прошел в соответствии с международным правом и признан легитимным.