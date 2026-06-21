Карл III впервые раскроет данные о налогах королевской семьи

Британский король Карл III впервые откроет общественности информацию о размере уплачиваемых налогов. Данные опубликуют вместе с ежегодной финансовой отчетностью королевского двора, сообщило агентство Reuters .

Администрация Карла III объяснила, что раскрытие информации связано с расширением понимания принципов отчетности дворца и желанием увеличить прозрачность финансовых операций.

Ранее король обнародовал сведения о налогах, когда находился в статусе принца Уэльского, и теперь хочет продолжать практику после восшествия на престол.

По закону монарх не обязан платить налог на наследство с имущества Елизаветы II, на прирост капитала и подоходный. Однако Карл III лично решил сделать информацию общедоступной.

Помимо ассигнований из бюджета, король получает личный доход от инвестиций, частной недвижимости или земельных владений.

Ранее стало известно, что Карл III увидит внуков Лилибет и Арчи впервые за несколько лет.