Король Британии увидит внуков впервые за несколько лет

Король Великобритании Карл III очень воодушевлен перед первой за несколько лет встречей с внуками — детьми Меган Маркл и принца Гарри. Об этом сообщило издание US Sun .

Семья хочет посетить Великобританию, и монарх сможет провести время с пятилетней принцессой Лилибет и семилетним принцем Арчи.

Стороны уже договорились о встрече. По информации источников, Карл III рад возможности увидеть внуков, которых в последний раз видел в 2022 году.

Ожидается, что принц Гарри посетит отца вместе с Лилибет и Арчи. Будет ли на семейной встрече присутствовать Меган Маркл, пока неизвестно.

До этого визит Лилибет и Арчи в Британию откладывали из-за вопросов безопасности. Гарри и Меган лишились государственной охраны после отказа от королевских обязанностей в 2020 году.

Ранее Меган Маркл показала редкое фото с мужем и подросшей дочерью.