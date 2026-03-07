Посольство заявило, что на задержанном Швецией сухогрузе Caffa 10 россиян

«Мотивировка — подозрение в нарушении правил безопасности международного судоходства. По сообщению Береговой охраны Швеции, поступившему 7 марта, из 11 членов экипажа судна 10 имеют российское гражданство», — отметили в ведомстве.

Шведская сторона уверяет, что на сухогрузе спокойная обстановка. Посольство России поддерживает связь с местными властями и готово оказать необходимую помощь российским членам экипажа.

Ранее агентство Reuters сообщало, что береговая охрана взяла под контроль корабль с неустановленным флагом. Началось расследование на предмет нарушения морского права. Caffa — грузовое судно длиной 96 метров.