Капитан затонувшего в Хургаде батискафа с россиянами получил тюремный срок

В Египте прошел суд над экипажем затонувшего у берегов Хургады батискафа с российскими туристами. Капитан и специалист, ответственный за техобслуживание судна, получили реальные тюремные сроки, сообщил источник РИА «Новости» .

Суд Хургады приговорил капитана к двум годам тюрьмы. В случае апелляции он сможет выйти под залог двух тысяч египетских фунтов (3316 рублей) до вынесения нового решения. Ответственный за техобслуживание судна получил шесть месяцев тюрьмы и право за временное освобождение под залог в тысячу египетских фунтов (1658 рублей).

Прогулочный батискаф от гостиницы «Синдбад» пошел ко дну 27 марта. На борту находились 45 туристов из России, приехавшие через компанию «Библио-Глобус». Погибли семь человек, в том числе трое детей. Капитан утверждал, что работал в одиночку, и покинул судно последним. По его словам, вода начала заливаться еще до отплытия.