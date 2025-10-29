Капитализация Nvidia превысила пять триллионов долларов

Nvidia стала первой в истории компанией с рыночной стоимость более $5 трлн

Рыночная стоимость американской компании Nvidia обновила исторический рекорд и превысила отметку в пять триллионов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 16:32 по московскому времени акции разработчика графических процессоров дорожали на 4,2% — до 209,41 доллара за бумагу. В ходе сессии котировки поднимались до нового максимума 209,86 доллара, что соответствует капитализации около 5,1 триллиона долларов.

Nvidia стала первой компанией в мире, которая достигла такого показателя.

Ранее, в июле, она первой преодолела рубеж в 4 триллиона долларов, а в конце сентября — 4,5 триллиона долларов.

Рост капитализации связывают с масштабным спросом на чипы для искусственного интеллекта, в производстве которых Nvidia сохраняет лидирующие позиции.

Ранее специалисты группы компаний РСК и сотрудники Лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований в Дубне установили новые компоненты на суперкомпьютер «Говорун». Это увеличит его производительность и снизит энерговыделение. В серверах суперкомпьютера установили 16 графических ускорителей NVIDIA H100.