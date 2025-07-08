Суперкомпьютер «Говорун» модернизировали в Дубне

Специалисты группы компаний РСК и сотрудники Лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований в Дубне установили новые компоненты на суперкомпьютер «Говорун». Это увеличит его производительность и снизит энерговыделение.

Новый этап модернизации суперкомпьютера анонсировали на XI Конференции «Распределенные вычисления и грид-технологии в науке и образовании». По словам директор Лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований Сергея Шматова, новое оборудование полностью инсталлировали, оно уже готово к работе.

«Во-первых, оно позволяет нам увеличить производительность компоненты суперкомпьютера „Говорун“ на графических ускорителях практически на 30%, а во-вторых, мы впервые использовали технологию водяного охлаждения — разработку наших коллег из РСК — для GPU-компоненты», — отметил Сергей Шматов.

В серверах суперкомпьютера установили 16 графических ускорителей NVIDIA H100. Их используют в первую очередь для задач искусственного интеллекта. Также установили два сервера хранения, по одному петабайту каждый.

Напомним, суперкомпьютер «Говорун» запустили в Лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований в 2018 году. Это первый в мире комплекс для высокопроизводительных вычислений с полным водяным охлаждением.