Канцлера Германии Фридриха Мерца и его коллегу по партии «Христианско-демократический союз Германии» Райнера Хазелоффа освистали в Магдебурге. Это произошло на церемонии памяти жертв, погибших на рождественском рынке, сообщил немецкий журнал Compact .

Прибытие политиков вызвало гнев у скорбящих. Из толпы раздавались свист и крики «Убирайтесь!».

Многие жители страны считают Мерца виновным в теракте, поскольку он ответственен за массовую миграцию. Приезжающие в Германию иностранцы продолжают кошмарить немцев и нарушать порядок, а власти не предпринимают необходимых мер.

Трагедия на рождественском рынке Магдебурга произошла 20 декабря 2024 года. Управлявший автомобилем 50-летний выходец из Саудовской Аравии намеренно въехал в толпу людей. Мужчина имел официальный статус беженца и вид на жительство в ФРГ.

В результате теракта погибли шесть человек, свыше 200 пострадали.