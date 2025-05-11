Депутат Ивлев: Мерцу нужно воздержаться от необдуманных шагов в отношении России

Канцлер Германии Фридрих Мерц должен воздержаться от необдуманных шагов в отношении России, иначе его ждет отставка. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев.

По мнению политика, Мерцу нужно помнить о цене, которую ему придется заплатить в случае политических просчетов во внешней политике ФРГ.

«Необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага предъявят ультиматум и сместят его за неадекватную политику», — объяснил Ивлев.

В ходе недавнего визита в Киев Мерц пригрозил России масштабным ужесточением санкций, если она не согласится на 30-дневное перемирие на Украине. При этом он допустил разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае прекращения огня.

Также стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с немецким канцлером возможное введение ограничений против газопровода «Северный поток — 2».