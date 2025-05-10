«Я это сделаю». Мерц позвонит Путину с одобрения Трампа

Мерц заявил о готовности позвонить Путину после визита на Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности обсудить по телефону с президентом России Владимиром Путиным 30-дневное перемирие с Украиной. Об этом он заявил телеканалу ZDF.

«Если представится такая возможность, я это сделаю. Но в координации со всеми европейскими партнерами», — сказал он.

Мерц уточнил, что если до этого дойдет, то согласует свои действия также с президентом США Дональдом Трампом.

Глава немецкого правительства добавил, что в случае с инициативой стран Европы речь идет о перемирии с прекращением огня с обеих сторон.

Мерц уточнил, что Украина не выдвигала в качестве условий, чтобы Россия не начинала перегруппировку войск или не завозила оружия на линию фронта.

Ранее Мерц допустил разговор с Путиным в случае прекращения огня на Украине. До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, куда европейские лидеры, угрожающие России санкциями, могут засунуть свои планы и новые ограничения, сообщал радио Sputnik.