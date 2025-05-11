Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Они обсудили возможное введение санкций против газопровода «Северный поток — 2», сообщила газета The Wall Street Journal.

«Европейские союзники Киева пригрозили новыми санкциями против России, в том числе постоянной блокировкой газопровода „СП — 2“, соединяющего РФ с Германией», — отметили в публикации.

Источники издания заявили, что такие меры продумывают в качестве попытки оказать давление на Россию в случае, если она откажется от 30-дневного перемирия с Украиной.

Данная инициатива не будет входить в предложенный новый пакет санкций Евросоюза против России. При этом для блокировки газопровода нужна будет поддержка всех участников ЕС.

Лидер Франции Эммануэль Макрон ранее объявил, что если российская сторона ответит отказом на предложение по прекращению боевых действий, то против нее введут новый самый сильный санкционный пакет. Мерц также заявил о готовности позвонить президенту Владимиру Путину, сообщал телеканал «Звезда».