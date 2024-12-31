Канцелярия Нетаньяху поздравила израильтян с Новым годом на русском языке

Поздравление с Новым годом опубликовала канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Пост на русском языке появился в соцсети X.

«С Новым годом!» — написали в сообщении.

Вторую надпись сделали на иврите, которая переводится как «С Новым гражданским годом!»

В Израиле Новый год отмечают по еврейскому календарю. Эта дата приходится на осень — 1 и 2 числа месяца тишрей, в 2024 году они пришлись на период с вечера 2 по вечер 4 октября.

Израильтяне не празднуют Новый год 1 января, поэтому этот день не считается выходным. Однако жители страны могут не приходить на работу, в таком случае один день вычтут из отпуска.

Президент Владимир Путин ранее обратился к россиянам с новогодним обращением. Он подчеркнул, что Россия может по праву гордиться сделанным, но ей предстоит еще многое решить.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым 2025 годом, назвав российского лидера своим самым близким другом.