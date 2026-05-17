Песков: Каллас будет непросто быть переговорщиком с Россией

В интересах главы дипломатии ЕС Каи Каллас — не быть переговорщиком с Россией. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В интересах Каллас не быть переговорщиком. Легко не придется. Если помните, Путин сказал, что это может быть кто угодно, кто не успел наговорить всего плохого», — сказал он.

Президент России Владимир Путин сообщал, что страна видит переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил в адрес России «каких-то гадостей».

Ранее Каллас не исключала, что в будущем диалоге с Россией выступит в качестве переговорщика от ЕС.

Главы МИД стран ЕС на встрече 27-28 мая обсудят вероятные темы переговоров с Россией. Каллас отмечала, что перед диалогом с Россией это необходимо сделать.

Глава МИД Сергей Лавров раскритиковал заявление Каллас о том, что Россия якобы нападала на 19 стран. По его словам, подчиненным политика нравится наблюдать, как начальница позорится познаниями в политике, географии и других сферах.