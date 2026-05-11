Каллас заявила, что страны ЕС обсудят темы для переговоров с Россией в конце мая

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече 27–28 мая обсудят возможные темы переговоров с Россией. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник, сообщило РИА «Новости» .

«Нам сначала (перед переговорами — прим. ред.) нужно обсудить между собой, что мы с ними будем обсуждать. Именно поэтому у нас будет встреча, на которой мы обсудим предложения», — сказала она.

При этом ранее Каллас пожаловалась, что партнеры Евросоюза отказываются помогать Брюсселю в поддержке Украины. Она отметила, что европейские страны активно поддерживают Судан и Сомали.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывания главы европейской дипломатии, назвав их позорными.