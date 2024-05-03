США, Британию и ЕС предупредили о последствиях действий против Крыма | 360°

Мир 03 мая 2024, 15:34 США, Британию и ЕС предупредили о последствиях действий против Крыма Захарова: на любые агрессивные действия против Крыма последует удар возмездия Unsplash

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Россия предупредила Соединенные Штаты, Великобританию и Евросоюз об ударе возмездия в случае агрессивных действий против Крыма. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат подчеркнула, что любые шаги против полуострова обречены на провал. При этом удар возмездия со стороны России будет сокрушительным.

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Захарова также сообщила, что Украина при поддержке Запада открыто готовит атаку на Крымский мост, сообщило Ura.ru.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица ранее намекнул на новые удары по переправе. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в ответ на это заявил, что кровавый и деструктивный украинский режим необходимо уничтожить.