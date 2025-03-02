Кандидат в президенты Абхазии Гунба объявил себя победителем

Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба на встрече с представителями своего штаба заявил о своей победе во втором туре выборов. Его процитировал ТАСС.

«Этот результат благодаря доверию, которое оказали нам граждане нашей страны, нашей команде, а самое главное — это результат голосования нашего народа», — отметил Гунба

Второй тур президентских выборов состоялся в Абхазии 1 марта. За пост президента боролись политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.

Вечером в субботу, 1 марта, группа неизвестных в масках совершила нападение на избирательный участок в Абхазии с целью сорвать голосование. Нападавшие повредили урну с бюллетенями.

После этого злоумышленники скрылись на автомобиле. Правоохранители установили личности двух нападавших. Один из них получил ранение во время задержания. Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел.