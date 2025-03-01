Один из напавших на избирательный участок в Абхазии получил ранение

Правоохранители вычислили одного из участников нападения на избирательный участок в Абхазии. Мужчина получил ранение во время задержания, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в Telegram-канале .

«Один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь из автоматического оружия по абхазским правоохранителям, установлен — это Нурик Смыр», — сказала она.

Подозреваемый попал в больницу, потому что правоохранители открыли по нему ответный огонь. Петренко сообщила, что продолжается поиск других участников преступления.

Нападение на избирательный участок в селе Цандрыпш произошло в день президентских выборов. Мужчины в масках ворвались в здание школы с оружием, повредили урну с бюллетенями и скрылись. Среди прочих на участке находились россияне с двойным гражданством, СКР возбудил уголовное дело.