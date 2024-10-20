Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый заявил, республика находится на грани исчезновения. Он рассказал, что на выборах он поддержал идею о том, чтобы не допустить повторения событий последних 30 лет, сообщило РИА «Новости» .

«Я проголосовал за то, чтобы люди через четыре года не хотели перемен, а просто продолжения развития страны в интересах граждан и государства Республики Молдова», — подчеркнул Усатый.

Он добавил, что поддержал кандидатуру того, кто не только несет ответственность за все, но и способен удовлетворить потребности населения. Кандидат призвал всех жителей выйти на выборы и проголосовать, чтобы не потерять страну.

«Если дела будут продолжаться так, как сегодня, [она] просто может исчезнуть», — сказал он.

Ранее другой кандидат в президенты Василий Тарлев заявил, что президентские выборы и референдум о вступлении Молдавии в ЕС проходят с нарушениями. Голосовать якобы заставляют пациентов больниц.

Публицист Алексей Белов предположил, что в республике проходят президентские выборы Майи Санду, поскольку реального выбора у граждан де-факто нет. Власти с помощью хитрых технологий фактически лишили права голоса сотни тысяч неугодных им людей.