«Кампания убийств». Политэмигранты представили НАТО план свержения власти в России

Times: экс-депутаты Госдумы разработали план свержения власти в РФ

Фото: РИА «Новости»

Покинувшие Россию политэмигранты подготовили план по дестабилизации в стране к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне. Об этом сообщила Times.

«Бывшие российские депутаты призвали НАТО поддержать кампанию убийств», — отметили авторы статьи.

План из семи пунктов предусматривает введение большего количества санкций, действия по дестабилизации обстановки в России и увеличение поставок вооружений Украине.

Также речь идет о ликвидации представителей власти и ее смены с помощью силовых действий.

Ранее кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте утвердили на должность генсека НАТО. За него проголосовали послы 32 государств Североатлантического альянса.

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