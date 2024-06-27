«Кампания убийств». Политэмигранты представили НАТО план свержения власти в России
Times: экс-депутаты Госдумы разработали план свержения власти в РФ
Покинувшие Россию политэмигранты подготовили план по дестабилизации в стране к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне. Об этом сообщила Times.
«Бывшие российские депутаты призвали НАТО поддержать кампанию убийств», — отметили авторы статьи.
План из семи пунктов предусматривает введение большего количества санкций, действия по дестабилизации обстановки в России и увеличение поставок вооружений Украине.
Также речь идет о ликвидации представителей власти и ее смены с помощью силовых действий.
Ранее кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте утвердили на должность генсека НАТО. За него проголосовали послы 32 государств Североатлантического альянса.