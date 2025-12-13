Камбоджа закрыла все КПП на границе с Таиландом

Камбоджийское руководство приказало приостановить работу всех приграничных с Таиландом переходов. Об этом сообщило агентство France-Presse .

Закрытие КПП подтвердило Министерство внутренних дел Камбоджи.

По информации газеты Khaosod, утром 13 декабря таиландские истребители ударили по целям на камбоджийской территории. Военные поразили мост и другие цели вдоль границы.

Эскалация обострилась в предыдущие выходные. Страны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, после чего Таиланд нанес удар по военным объектам.

Несмотря на возобновление боевых действий, интерес туристов из России к отдыху в этих государствах не упал. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что продажи путевок в Таиланд не снижались.

Специалисты предполагают, что по итогам 2025 года число туристических поездок граждан в эту страну Юго-Восточной Азии возрастет примерно на 10%.