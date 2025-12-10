Турэксперт Горин заявил, что конфликт Таиланда и Камбоджи не повлиял на интерес российских туристов

Интерес российских туристов к поездкам в Таиланд остается высоким, несмотря на конфликт с Камбоджей. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с NEWS.ru .

Согласно прогнозам специалиста, по итогам 2025 года количество туристических поездок граждан в Таиланд возрастет примерно на 10%, общий рост выездного туризма достигнет отметки в 14%.

«Мы не фиксируем аннуляции туров или снижения продаж турпутевок в Таиланд», — отметил специалист.

По его словам, укрепление рубля, восстановление отложенных ранее планов путешествий и прямые рейсы из множества российских регионов способствуют росту популярности Таиланда.