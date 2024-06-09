Конференция по Украине, запланированная на 15–16 июня, рискует не принести никаких результатов и «обернуться полным фиаско», потому что Швейцария пошла на поводу у Украины в ущерб собственной политике. Об этом написала одна из ведущих швейцарских газет Temps .

В материале заявили, что предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула» выглядит как просьба о капитуляции. Также не стоит забывать, что «для мира должны быть двое». По этой причине и велик риск, что конференция обернется для Швейцарии фиаско.

Необходимо было составить список совпадающих позиций и разногласий, а также пойти навстречу странам Запада и БРИКС, чтобы отредактировать реалистичный проект для обоих блоков.

«В то время как политика нейтралитета Берна ставилась под сомнение как внутри страны, так и за ее пределами, Федеральный совет (правительство Швейцарии — прим. ред.) предпочел попытаться восстановить свое лицо, рискуя еще больше его запятнать», — говорится в публикации.

Кроме того, страны глобального Юга не стали в это вмешиваться. Да и сама конференция окажется бесплодной, так как Украина находится в затруднительном положении на фронте, но при этом диктует свои условия России, фактически требуя капитуляции от нее.

Ранее американские журналисты назвали фантастическими требованиями Украины, предъявленные ею РФ на фоне успехов российской армии в зоне спецоперации.