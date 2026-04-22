Каллас пожаловалась на не желающих помогать с Украиной партнеров ЕС

Партнеры Евросоюза отказываются помогать Брюсселю в поддержке Украины. С таким заявлением выступила на брифинге верховный представитель ЕС Кая Каллас.

Она напомнила, что европейские страны активно помогают Судану и Сомали.

«Но там, где у нас есть проблема, — это Украина. — мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками <… > это вызывает у нас беспокойство», — сказала она.

Ранее Каллас призналась, что ожидает положительных решений по выделению Украине кредита на 90 миллиардов евро. Она также не исключила, что удастся разблокировать решение о новых санкциях против России, которые не удалось принять из-за позиции Венгрии.

В начале апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Каллас позором.