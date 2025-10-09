Каллас указала на главную слабость Украины

Украинские войска не смогут в одиночку справиться с возвращением утраченных территорий и «оттеснением» России, поэтому Евросоюз нацелился на увеличение военной помощи киевскому режиму. Об этом в интервью газете Die Zeit заявила глава европейского дипломатического корпуса Кая Каллас.

Она подчеркнула, что украинские военные нацелены на победу и делают для этого все возможное, но без внешней поддержки добиться больших успехов невозможно.

«Если мы продолжим поддерживать Украину, она сможет освободить больше территорий и еще сильнее оттеснить Россию. Но, конечно, в одиночку она этого сделать не сможет», — заявила Каллас.

Глава европейского дипломатического корпуса добавила, что усиление военной мощи Украины улучшит ее положение за столом переговоров.

В конце сентября президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social пост, в котором написал, что Украина при поддержке Евросоюза и НАТО вернет все утраченные территории и продвинется еще дальше.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что своим заявлением американский лидер переложил всю поддержку Украины на плечи Евросоюза. Он добавил, что Трамп фактически отказался от продолжения военной помощи Киеву.