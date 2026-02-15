В Мюнхене впервые заговорили о ядерном сдерживании ЕС

Причиной дискуссии стали сомнения в надежности американского ядерного зонтика.

«Растущее желание начать в Европе серьезный разговор о своем ядерном оружии — это реакция на ослабление уверенности в том, что США станут отвечать на возможную атаку [против европейских стран]. Эти сомнения не смог рассеять даже относительно примирительный тон выступления госсекретаря США Марко Рубио», — указали в материале.

На Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон затронули вопрос ядерного сдерживания в выступлениях. Кроме того, страны ЕС провели закрытую встречу, посвященную теме. Активнее всего идею европейского ядерного сдерживания продвигали государства Балтии, Швеция и Бельгия.

Газета уточнила, что обсуждение пока находится на очень ранней стадии. Разговор о европейском ядерном сдерживании напрямую затронет арсеналы Франции и Великобритании. Однако первая не является участником Группы ядерного планирования НАТО, а вторая не входят в ЕС.

Франция также неоднократно подчеркивала, что даже при обсуждении ядерной защиты для других стран Европы решение о применении оружия останется за ней.

Ранее к обсуждению темы на общеевропейском уровне призывала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, ядерное оружие остается единственным эффективным средством сдерживания, но при этом есть серьезные угрозы, связанные с его распространением.