«Еще не готовы»: Каллас отказалась назвать дату вступления Украины в ЕС

Страны Евросоюза пока не определились с датой включения Украины в состав блока. С таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступила глава дипломатического корпуса ЕС Кая Каллас.

Она подчеркнула, что процесс интеграции занимает время и в качестве примера привела Албанию и Черногорию, которые длительное время находятся в статусе кандидатов и пока не получили приглашения.

«Государства — члены [ЕС] еще не готовы дать конкретную дату [вступления Украины]. Нужно проделать большую работу», — заявила Каллас.

С позицией согласился президент Латвии Эдгар Ринкевич, но заявил, что Евросоюз отказался от установки конкретных дат из-за большого количества нереализованных обещаний.

Украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз выступил с призывом к европейским политикам включить его страну в состав блока в 2027 году или прописать конкретную дату в документе о прекращении боевых действий.

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал желание Зеленского нереализуемым. Он пояснил, что многие страны ждали много лет, чтобы войти в состав Евросоюза, и процедура осталась прежней.