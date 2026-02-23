Каллас скептично оценила 20-й пакет санкций против России

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас усомнилась в возможности прогресса по новому пакету антироссийских рестрикций. Об этом она заявила перед встречей глав МИД стран ЕС.

«Обсуждения 20-го пакета пройдут, но я думаю, что сегодня прогресса по вопросу не будет. Но мы продолжим его продвигать», — отметила Каллас.

Глава евродипломатии также признала, что не уверена в согласовании нового кредита Украине на 90 миллиардов евро.

Несколько дней назад Каллас выступила с жестким ультиматумом в адрес России, выдвинув расширенный список требований для урегулирования конфликта.

До этого президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие антироссийских санкций, которые ввели из-за ситуации на Украине. В Кремле такое решение назвали автоматическим и заявили о том, что окончательное примут по результатам переговоров.