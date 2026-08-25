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    Каллас призвала ЕС ужесточить санкции против России осенью

    Michael Brandt/dpa/Global Look Press
    Фото: Michael Brandt/dpa/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложила ближайшей осенью расширить санкции против России. Об этом она написала в соцсети X в связи с отмечавшимся на Украине Днем независимости.

    «Я предлагаю ужесточить санкции против Москвы этой осенью <…>. Чем сильнее мы сделаем Украину, тем быстрее заставим Россию сесть за стол переговоров», — написала Каллас.

    Российские власти неоднократно заявляли, что санкционная политика Запада не достигла заявленных целей. Президент РФ Владимир Путин называл ограничения частью долгосрочной стратегии сдерживания страны и отмечал их негативное влияние на мировую и европейскую экономику.

    Ранее Каллас заявила, что 22-й пакет санкций против России может стать крупнейшим за последние четыре года. По данным журналистов, его принятие приведет к увеличению примерно на треть числа российских граждан, компаний и организаций, включенных в списки.