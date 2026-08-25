Каллас призвала ЕС ужесточить санкции против России осенью

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложила ближайшей осенью расширить санкции против России. Об этом она написала в соцсети X в связи с отмечавшимся на Украине Днем независимости.

«Я предлагаю ужесточить санкции против Москвы этой осенью <…>. Чем сильнее мы сделаем Украину, тем быстрее заставим Россию сесть за стол переговоров», — написала Каллас.

Российские власти неоднократно заявляли, что санкционная политика Запада не достигла заявленных целей. Президент РФ Владимир Путин называл ограничения частью долгосрочной стратегии сдерживания страны и отмечал их негативное влияние на мировую и европейскую экономику.

Ранее Каллас заявила, что 22-й пакет санкций против России может стать крупнейшим за последние четыре года. По данным журналистов, его принятие приведет к увеличению примерно на треть числа российских граждан, компаний и организаций, включенных в списки.