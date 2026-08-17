Каллас анонсировала очередной масштабный пакет санкций против России

Каллас назвала готовящийся пакет санкций против России крупнейшим за 4 года

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что новый, 22-й по счету пакет ограничительных мер в отношении России, станет самым масштабным за последние четыре года. Об этом сообщило издание Die Welt .

«В случае его принятия число российских физических лиц, компаний и организаций под санкциями, единовременно увеличится на треть. Давление необходимо усилить», — сказала Каллас.

Глава евродипломатии не уточнила, каким будет характер запланированных ограничений. Кроме того, призвала лучше координировать инструменты Евросоюза в интересах Европы.

Она также надеется, что принятие в американском сенате законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма о санкциях против России сблизит Европу и Соединенных Штаты.

До этого ЕС утвердил 21-й пакет антироссийских санкций 23 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала его, отметив, что европейцы сами себя закопали.