Предложение предоставлять выплаты Украине от «коалиции желающих» стран выглядит сомнительно, потому что экономика Евросоюза в нынешнем состоянии не сможет обеспечить такую большую сумму. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала М1 .

Глава евродипломатии Кая Каллас перед началом экстренного саммита Евросоюза заявила, что будет сложно прийти к единодушию относительно инициативы военной помощи Украине. В связи с эти в ЕС ищут способы обхода ее блокирования, включая «коалицию желающих» государств.

Орбан, отвечая на вопрос журналистов о возможности осуществления такого плана, заявил, что дополнительное финансирование — это не более, чем теория.

«Сейчас мы получили информацию о громадной сумме денег, которую просто невозможно произвести в текущем состоянии экономики Европы. Я был бы очень осторожен, потому что мы просто не сможем финансировать это», — заявил премьер-министр.

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила в отношении Украины использовать статью НАТО о коллективной обороне, не включая страну в альянс.