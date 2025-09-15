Каллас назвала пролет якобы российского БПЛА в Румынии безрассудной эскалацией

Прилет якобы российских беспилотников на территорию Румынии является безрассудной эскалацией и вызовом для безопасности страны. Об этом в социальной сети X этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Она отметила, что постоянно находится на связи с румынским руководством.

«Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности», — подчеркнула Каллас.

Дипломат выразила солидарность республике и добавила, что ситуация с дронами стала «очередным неприемлемым нарушением суверенитета».

Ранее из-за случая с беспилотником МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева и вручил ему ноту протеста. Румынская сторона потребовала, чтобы Россия приняла немедленно все возможные меры и не допустила подобной ситуации с БПЛА в будущем.

Липаев отклонил протест как надуманный и необоснованный. Посольство России сообщило, что румынские дипломаты не смогли ответить ни на один вопрос, касающийся идентификации беспилотника.