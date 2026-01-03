Каллас назвала Мадуро недостаточно легитимным

Каллас обсудила с Рубио удары по Венесуэле

Глава европейской дипломатии Кая Каллас обсудила события в Венесуэле с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом она сообщила в социальной сети X .

«Я переговорила с Рубио и нашим послом в Каракасе. Мы внимательно следим за ситуацией в Венесуэле. ЕС неоднократно заявлял, что Мадуро не обладал достаточной легитимностью», — написала она.

Каллас добавила, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и Устава ООН.

«Мы призываем к сдержанности. Безопасность граждан ЕС в стране является нашим главным приоритетом», — заключила глава европейской дипломатии.

Ранее Венесуэла запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН после атаки США. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что приказал начать бомбардировки латиноамериканской страны. По его словам, лидера Венесуэлы Николаса Мадуро вывезли на самолете вместе с женой.