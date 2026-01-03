Венесуэла запросила срочное заседание Совбеза ООН после атаки США

Преступная агрессия правительства США требует немедленной оценки Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто .

Он опубликовал официальное обращение постоянной миссии Боливарианской Республики в международной организации к занявшему в январе пост президента Совета Безопасности ООН послу Сомали Абухару Дахиру Осману.

В документе говорится, что Венесуэла требует внеочередного заседания Совбеза для осуждения агрессии США, которая несет серьезные последствия для мира и стабильности в регионе.

«Никакая трусливая атака не сможет противостоять силе этого народа, который выйдет победителем», — заявил Пинто.

Американские самолеты нанесли массированные удары по Венесуэле в ночь на субботу, 3 января. В зону поражения попали военные авиабазы, а также центральные районы Каракаса, где пострадало здание парламента.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал приказ о бомбардировках латиноамериканской страны, и подчеркнул, что лидера Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с женой вывезли на самолете.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что захваченного венесуэльского лидера ждет уголовный суд.