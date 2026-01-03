Венесуэла запросила срочное заседание Совбеза ООН после атаки США
МИД Венесуэлы потребовал срочного заседания Совбеза ООН после атаки США
Преступная агрессия правительства США требует немедленной оценки Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
Он опубликовал официальное обращение постоянной миссии Боливарианской Республики в международной организации к занявшему в январе пост президента Совета Безопасности ООН послу Сомали Абухару Дахиру Осману.
В документе говорится, что Венесуэла требует внеочередного заседания Совбеза для осуждения агрессии США, которая несет серьезные последствия для мира и стабильности в регионе.
«Никакая трусливая атака не сможет противостоять силе этого народа, который выйдет победителем», — заявил Пинто.
Американские самолеты нанесли массированные удары по Венесуэле в ночь на субботу, 3 января. В зону поражения попали военные авиабазы, а также центральные районы Каракаса, где пострадало здание парламента.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал приказ о бомбардировках латиноамериканской страны, и подчеркнул, что лидера Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с женой вывезли на самолете.
Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что захваченного венесуэльского лидера ждет уголовный суд.