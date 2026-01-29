Совет ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег

Совет Европейского союза добавил Россию в черный список по отмыванию денег. Решение, принятое в декабре, вступило в силу 29 января, следует из данных журнала Евросовета.

«Решение о внесении России в черный список по отмыванию денег вступило в силу 29 января, после того как на это решение не последовало возражений государств ЕС», — сообщили в пресс-службе Совета.

Перечень обязывает европейские банки усилить контроль за любыми финансовыми транзакциями, связанными с Россией. Мера также позволяет ЕС оказывать давление на третьи страны, чтобы те ужесточили контроль за операциями с внесенными в список государствами. Ранее в него добавляли лишь те страны, которые, по мнению Брюсселя, не сотрудничали с Евросоюзом в борьбе с отмыванием капиталов и финансированием терроризма.

Ранее МИД России уличил ЕС в распиле замороженных российских активов. В ведомстве назвали это одной из причин, почему Евросоюз не откажется от продолжения действия антироссийских санкций.