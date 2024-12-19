«Какой позор!» Макрон оказался в центре скандала из-за Шольца

Президент Франции Эммануэль Макрон мог назначить своим представителем в Евросовете премьер-министра или главу МИД, а не канцлера другой страны. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X обвинил его в предательстве своего народа.

«Какой позор! Германия, должно быть, смеется! Для чего нужны премьер-министр и министр иностранных дел?! Этот парень действительно предатель от А до Я!» — заявил он.

Филиппо возмутило, что Макрон поручил канцлеру Германии Олафу Шольцу представлять интересы Франции на обсуждении соглашения о свободной торговле между Евросоюзом с Меркосур, общим рынком стран Южной Америки. Он призвал отправить президента в отставку и выйти из союза.

Лидер «Патриотов» ранее раскритиковал Макрона за разговоры об отправке военных на Украину. Он назвал это абсолютным безумием.