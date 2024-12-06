Макрон отказался досрочно уходить в отставку и намерен выполнить второй мандат

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку и планирует полностью выполнить свой пятилетний мандат на посту главы государства. Об этом он сообщил во время обращения к нации после отставки правительства в Елисейском дворце.

«Вы демократическим путем доверили мне мандат, который длится пять лет. Я выполню его до самого конца, полностью», — сказал он.

В среду большинство французских депутатов поддержали вотум недоверия к премьеру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый партией «Непокорившаяся Франция». За него проголосовали 331 парламентарий из 577.

В итоге Барнье подал в отставку, Макрон ее принял. Французское правительство ушло в отставку впервые с 1962 года, проработав всего лишь 90 дней. После этого оппозиционные партии начали призывать к отставке и Макрона с поста президента.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Макрон довел Францию до глубокого политического кризиса.