«Какого черта он там делает?» Трамп пошутил насчет визита Зеленского в Южную Африку

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой пошутил над поездкой украинского лидера Владимира Зеленского в Южную Африку. Трансляцию переговоров вел телеканал CNN .

«Я позвонил Зеленскому, они сказали: „Он в Южной Африке [ЮАР]“. Я говорю: „Какого черта он делает в Южной Африке? Это странно“», — сказал Трамп.

До этого Трамп заявил Рамафосе, что украинский конфликт не имеет прямого отношения к США. При этом американцы готовы помочь его остановить.

Встреча лидеров заявлена как мероприятие, посвященное торговле. При этом правительство ЮАР уточнило, что основной целью Рамафосы в США было «переосмысление двусторонних экономических и торговых отношений».

До этого в марте Вашингтон выслал посла Южной Африки. Перед этим в феврале Трамп приостановил оказание помощи ЮАР из-з обвинений в жестоком обращении с белым меньшинством.

В апреле депутат, лидер партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула заявлял, что Зеленский решил отправиться в ЮАР, чтобы заручиться поддержкой Глобального Юга и напомнить о себе.