«Как старые друзья». На Западе назвали приветствие Трампа и Путина теплым

Reuters: Трамп и Путин на Аляске приветствовали друг друга, как старые друзья

Президенты России и США встретились в Анкоридже на Аляске, они приветствовали друг друга, как старые друзья. Об этом написало агентство Reuters .

Путин и Трамп встретились лицом к лицу на красной дорожке на взлетно-посадочной полосе базы ВВС США. Главы государств тепло пожали друг другу руки. По словам автором материала, сказать, что прием был теплым было бы преуменьшением.

Путина встречали с красной ковровой дорожкой, Европе с этим будет «тяжело смириться», отметили западные журналисты. Российского лидера встречал лично президент Трамп, его спецборт сел первым на авиабазе Элмендорф-Ричардсон.

После приветствия и фотосессии президенты сели в автомобиль Трампа, хотя для Путина приготовили Aurus. Непосредственно переговоры в формате «три на три» начались сразу по прибытии на место.

Президенты перед началом встречи не стали отвечать на вопросы журналистов и воздержались от реплик в сторону прессы.