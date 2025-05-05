Военный эксперт Никулин: в возможном противостоянии Индии и Пакистана победит Индия

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с Lenta.ru предположил, что в гипотетическом военном конфликте между Индией и Пакистаном победителем, вероятно, окажется Индия. Причина, по его мнению, кроется в недостаточном запасе боеприпасов у Пакистана.

Никулин привел аргумент, связанный с передачей вооружения Украиной, заявив, что Пакистан передал большую часть запасов артиллерийского снабжения Киеву, вследствие чего теперь страна располагает боеприпасами всего на четыре дня боя. В случае традиционного ведения боевых действий, без применения атомного оружия, Индия, обладая огромным преимуществом в численности населения, вероятнее всего, одолеет соперника.

Тем не менее, военный эксперт признал, что сценарий ядерной войны кардинально меняет картину. Если враждующие стороны прибегнут к использованию атомного оружия, потери будут катастрофическими. Население обеих стран весьма велико, поэтому при применении ядерных боеголовок число погибших превысит двести миллионов человек.