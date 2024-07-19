Байден выйдет из президентской гонки в США, но не поддержит Харрис

Newsmax: Байден снимет свою кандидатуру, но не поддержит Харрис

Действующий президент США Джо Байден в случае отказа от участия в предвыборной гонке не станет публично поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Об этом в эфире консервативного телеканала Newsmax со ссылкой на источники в кругу демократов сообщил обозреватель Марк Гальперин.

По его словам, скорее всего Байден объявит о решении сняться с президентской гонки в ближайшие выходные, вероятно, в воскресенье.

«Для Байдена уже подготовили речь. Он останется на посту президента до итогов выборов. Также он не станет выдвигать кандидатуру Камалы Харрис в роли преемника. Демократы надеются, что Байден поддержит открытый процесс, чтобы они сами выбрали кандидата на выборах от партии», — сказал обозреватель.

Съезд Демократической партии запланирован в Чикаго с 19 по 22 августа.

Ранее американские СМИ назвали главного претендента для замены Байдена в предвыборной гонке.