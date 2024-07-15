Южная Корея заявила о серьезных изменениях в отношениях с Россией

Глава МИД Южной Кореи заявил о невозможности прежних отношений с Россией

Фото: РИА «Новости»

Поддержка отношений между Россией и Южной Кореей на прежнем уровне невозможна. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Чо Тхэ Ель.

Он пояснил, что Южная Корея не может оставить без внимания продолжающийся украинский конфликт, но еще одним шагом к ухудшению отношений с Россией стал договор о всеобъемлющем партнерстве, который заключили президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

«В нынешней международной обстановке мы не можем поддерживать обычные отношения с Россией, как будто ничего не случилось», — заявил Чо Тхэ Ель.

Министр пояснил, что Южная Корея нарастит сотрудничество с Китаем, несмотря на разницу политического строя и идеологий. По его словам, оба государства заинтересованы в сохранении стабильности и порядка в регионе, основанного на действующих правилах ООН и Всемирной торговой организации.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что действующие власти Южной Кореи приложат все усилия с привлечением международных партнеров по НАТО к противодействию ракетной и ядерной программам КНДР.

Ранее советник по национальной безопасности Южной Кореи Чанг Хо Чжин объявил, что страна начнет поставки летального вооружения украинской армии, если Россия передаст КНДР высокоточные ракеты в рамках договора о всеобъемлющем сотрудничестве. Он напомнил, что сейчас Южная Корея направляет ВСУ только гуманитарные грузы.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнерстве во время визита российского лидера в Пхеньян. По словам Путина, документ предусматривает взаимную помощь в случае внешней агрессии.

При этом президент не исключил, что КНДР может получить высокоточное оружие, потому что так уже поступают страны Запада, оказывающие военную помощь Украине.

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