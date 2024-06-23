Южная Корея назвала условие начала прямых поставок оружия Украине

Передача Россией высокоточного оружия КНДР снимет все обязательства с Южной Кореи в области помощи Украине. Как сообщило агентство Yonhap , с таким заявлением выступил советник по национальной безопасности страны Чанг Хо Чжин.

Он пояснил, что Южная Корея начнет прямые поставки летальных вооружений украинским войскам.

«Все зависит от того, что предпримет Россия. У нас не останется никакого выбора в плане поставки вооружений Украине», — заявил Чанг Хо Джин.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнерстве во время визита российского лидера в Пхеньян. По словам Путина, документ предусматривает взаимную помощь в случае внешней агрессии.

Выступая на пресс-конференции во Вьетнаме, глава государства не исключил возможность передачи КНДР высокоточного оружия. Он пояснил, что так уже поступают страны Запада, которые оказывают военную помощь Украине.

Сейчас прямых поставок вооружений из Южной Кореи на Украину нет. Страна оказывает только гуманитарную помощь.