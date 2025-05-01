Южная Корея в четвертый раз за полгода осталась без главы государства

Заявление о добровольной отставке с поста исполняющего обязанности президента Южной Кореи подписал глава правительства страны Хан Док Су. Об этом сообщило агентство Yonhap , опубликовавшее официальное заявление политика.

Хан Док Су объявил, что тщательно обдумал свое решение и решил, что сложение полномочий исполняющего обязанности лидера страны стало для него единственным выходом, которым и решил воспользоваться.

Агентство не исключило, что политик пошел на такой шаг, чтобы выставить кандидатуру на предстоящих президентских выборов консервативной партии, где у него нет конкурентов.

Политический кризис в Южной Корее начался в конце прошлого года после решения занимавшего пост президента страны Юн Сок Еля ввести в стране военное положение. Приказ лидера обжаловали депутаты парламента, которые объявили президенту импичмент.

В результате политика обвинили в попытке мятежа для захвата власти. В конце января бывшего президента доставили в центр временного содержания, где оставили до судебного разбирательства.

Исполняющим обязанности главы государства стал Хан Док Су, но на этом посту он не задержался надолго. Парламент уличил его в поддержке бывшего президента и объявил импичмент. На время отстранения от управления страной новым исполняющим обязанности президента стал вице-премьер по экономике Чхве Сан Мок. Но в марте Хан Док Су вернулся на пост после решения Конституционного суда, который не признал его импичмент законным.