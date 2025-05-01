Южная Корея в четвертый раз за полгода осталась без главы государства
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су ушел в отставку
Заявление о добровольной отставке с поста исполняющего обязанности президента Южной Кореи подписал глава правительства страны Хан Док Су. Об этом сообщило агентство Yonhap, опубликовавшее официальное заявление политика.
Хан Док Су объявил, что тщательно обдумал свое решение и решил, что сложение полномочий исполняющего обязанности лидера страны стало для него единственным выходом, которым и решил воспользоваться.
Агентство не исключило, что политик пошел на такой шаг, чтобы выставить кандидатуру на предстоящих президентских выборов консервативной партии, где у него нет конкурентов.
Политический кризис в Южной Корее начался в конце прошлого года после решения занимавшего пост президента страны Юн Сок Еля ввести в стране военное положение. Приказ лидера обжаловали депутаты парламента, которые объявили президенту импичмент.
В результате политика обвинили в попытке мятежа для захвата власти. В конце января бывшего президента доставили в центр временного содержания, где оставили до судебного разбирательства.
Исполняющим обязанности главы государства стал Хан Док Су, но на этом посту он не задержался надолго. Парламент уличил его в поддержке бывшего президента и объявил импичмент. На время отстранения от управления страной новым исполняющим обязанности президента стал вице-премьер по экономике Чхве Сан Мок. Но в марте Хан Док Су вернулся на пост после решения Конституционного суда, который не признал его импичмент законным.