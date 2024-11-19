«Юнармия» подпала под британские санкции

Великобритания ввела санкции против российских молодежных организаций, в том числе «Юнармии», а также министров образования Крыма и Запорожской области Валентины Лаврик и Елены Шапуровой. Обновленный документ опубликовал сайт правительства страны .

Всего в списке 10 добавленных пунктов.

В прошлый раз санкции ввели 7 ноября. Тогда под ограничения подпали добровольческая бригада «Эспаньола», участвующая в специальной военной операции в составе российской армии, и ее командир Станислав Орлов, а также россияне и организации, якобы связанные с ЧВК «Вагнер» и делом об отравлении Скрипалей.

Замминистра иностранных дел Александр Панкин заявил, что санкции надо обходить, а не снимать, поскольку от них страдает весь мир.