Британия ввела санкции против добровольческой бригады «Эспаньола»

Минфин Великобритании ввел санкции против добровольческой бригады «Эспаньола», принимающей участие в боевых действиях в составе российской армии, и ее командира Станислава Орлова. Об этом сообщили на сайте правительства страны .

Кроме того, ограничения затронули россиян и организации, якобы связанные с ЧВК «Вагнер» и делом об отравлении Скрипалей.

В октябре Британия уже расширяла антироссийские санкции. Тогда рестрикции коснулись 18 российских судов, предназначенных для перевозки нефти, и четырех для сжиженного природного газа. По информации правительства, это был самый крупный пакет санкций против танкеров из России.

В марте в зоне спецоперации погиб начальник разведки бригады, известный по прозвищу Слава Выходной. В некрологе его назвали «настоящим русским человеком».