«Надо не обходить, а снимать». В МИД России объяснили, чем грозят санкции всему миру

Россия призывает партнеров не обходить санкции, а снимать их. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), его процитировало РИА «Новости» .

Журналисты спросили дипломата — есть ли противоречие в намерении АТЭС развить свободу торговли в условиях незаконных санкций, которые вводят некоторые страны. На это он выразил непонимание — как можно говорить о свободной торговой системе, если везде будут препятствия? По его мнению, российская сторона должна призывать коллег пересматривать такие подходы.

«То, что мы делаем сами, вы знаете, мы их обходим — какие-то меры. Но обходить — это одно, а другое дело — надо снимать [санкции], потому что от этого страдает весь мир», — ответил Панкин.

Он объяснил, что цены на продовольствие и энергоресурсы повышаются из-за вводимых санкций.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал страны ЕС пересмотреть антироссийские ограничения. По его мнению, это укрепит их собственную экономику.