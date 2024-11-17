«Надо не обходить, а снимать». В МИД России объяснили, чем грозят санкции всему миру
Замглавы МИД России Панкин: санкции надо не обходить, а снимать
Россия призывает партнеров не обходить санкции, а снимать их. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), его процитировало РИА «Новости».
Журналисты спросили дипломата — есть ли противоречие в намерении АТЭС развить свободу торговли в условиях незаконных санкций, которые вводят некоторые страны. На это он выразил непонимание — как можно говорить о свободной торговой системе, если везде будут препятствия? По его мнению, российская сторона должна призывать коллег пересматривать такие подходы.
«То, что мы делаем сами, вы знаете, мы их обходим — какие-то меры. Но обходить — это одно, а другое дело — надо снимать [санкции], потому что от этого страдает весь мир», — ответил Панкин.
Он объяснил, что цены на продовольствие и энергоресурсы повышаются из-за вводимых санкций.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал страны ЕС пересмотреть антироссийские ограничения. По его мнению, это укрепит их собственную экономику.