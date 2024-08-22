Юг Польши затопило после мощного ливня

Wiadomości: города на юге Польши затопило после ливневых дождей

Omar Marques/Keystone Press Agency
Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько городов на юге Польше оказались затоплены после ливневых дождей. Об этом сообщила газета Wiadomości.

В городе Замосць выпало рекордное количество осадкой — 114,5 миллиметра. После ураганного ветра в службу спасения поступило 116 вызовов. Также стихия задела другие польские населенные пункты — Люблин, Закопане, Скибицу, Грыбув, Подобин и Гочалковице-Здруй.

Далее, по прогнозам синоптиков, грозы и дожди двинутся на балтийское побережье и восток страны.

Ранее в Приморском крае из-за сильных дождей частично обрушился автомобильный мост. За несколько часов ливни затопили улицы Владивостока, автомобили на стоянках ушли под воду по крышу. В городе, по данным заммэра Дмитрия Свитайло, выпало 57 миллиметров осадков. Также на из-за циклона «Делия» на Санкт-Петербург обрушились ливни, оказались затоплены несколько районов города.

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